"قصة حب" يقترب من المليون التاسع بعد 7 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حقق فيلم "قصة حب"، للفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، إيرادات وصلت إلى 8 ملايين و597 ألف جنيه، بعد 7 أسابيع من عرضه، وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تدور أحداث "قصة حب" حول يوسف، وهو مهندس لديه أخ يسعى جاهدًا هو وزوجته من أجل جعله يتزوج، وأثناء ذلك يقع حادث ليوسف يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بجميلة، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، ويبدو أنها أحبته، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

"قصة حب" قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، ياسر الطوبجي، علا رشدي، مؤمن نور، إخراج عثمان أبولبن. ​