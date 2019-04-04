شاهد: سمية الألفي…”ندمانة” على طلاقي من فاروق الفيشاوي.. والأخير يردُّ!

أعربت الفنانةُ المصريةُ سمية الألفي، عن ندمها الشديد لطلاقها من الفنان المصري فاروق الفيشاوي، موضحةً أنها عندما أصبحت أكثر نضجًا في التفكير أدركت أنه كان قرارًا خاطئًا.

وقالت سمية في رسالتها التي تمّت إذاعتها في أحد البرامج التلفزيونية: “فاروق مفيهوش عيوب ده ملاك بس فيه مميزات كتير جدًا، مميزات فاروق إنه راجل وجدع وابن بلد وكريم كرم ملوش حدود وطيب القلب جدًا”. وتابعت: “عيوب فاروق كراجل يعني أنه زي الزئبق ملوش ماسكة، وزي الطير المهاجر ميقدرش يقعد في مكان واحد.. وبيكره الاستقرار وبيحب الحرية جدا.. وأهم هواية عند فاروق بتغطي على أي هوايات تانية هي القراءة.. لو مفيش كتاب في إيده بيضايق

وقالت: “هو فاروق مريض؟.. دي معلومة جديدة بالنسبة لي عارفين ليه؟.. لأنه مفيش ولا يوم بيعدي عليه من ساعة ما عرفنا بمرضه وهو حسسنا إنه مريض”. وأكّدت: “طبعًا ندمت على طلاقي منه.. لما براجع نفسي لما كبرت وبقيت عاقلة بقول يا ريتني ما عملت كده كفاية إني كنت أبقى جنبه 24 ساعه يروح زي ما هو عايز بس آخر الليل ينام في سريره جنبي.. وبقول لفاروق بحبك وهفضل أحبك لآخر يوم في عمري”. وبدتْ علاماتُ التأثر الشديد واضحةً على وجه الفيشاوي من رسالة طليقته سمية له، وردّ عليها قائلًا: “وأنا بحبك يا سمية وبقدرك وإنتي هتفضلي علامة فارقة في حياتي”.

ومن جانب آخر، حرص نجوم الفن في مصر على مؤازرة الفنان فاروق الفيشاوي في محنته، بعد إعلانه عن إصابته بمرض السرطان، بإقامة عيد ميلاد له حضره الكثير من الفنانين، لإسعاده وإدخال البهجة عليه في ظل الظروف التي يمر بها.ونشرتْ فناناتٌ صورهن مع الفيشاوي، وسط تعليقات بالتعبير عن سعادتهن بالاحتفال، والدعاء له بالشفاء؛ الأمرُ الذي تفاعل معه الجمهور، في ظل تغيّر ملامح الفنان الكبير في الصور بسبب المرض.