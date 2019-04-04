شاهد: إطلالة أنيقة لحفيدة الفنانة رجاء الجداوي.. هل تشبه جدتها؟!

فتحت الفنانة المصرية رجاء الجداوي باب الجدل حول حفيدتها، بعد قيامها بنشر صورها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح إطلالتها الأنيقة وملامح وجهها محل النقاش بين المتابعين.

وظهرت رضوى هندي، حفيدة الفنانة المصرية مرتديةً فستانًا أنيقًا، رسمت عليه الورود، إلى جانب كونه عاريًا من الكتفين، ليظهرها في شكل جذاب للغاية. وكانت الفنانة المصرية علّقت على الصور بعبارة: “ربنا يحفظك ويبارك فيك ويخليك لي يا روضتي إنت ومامي”، ليتفاعل معها الجمهور. وعلق المتابعون لها معبرين عن إعجابهم الشديد بإطلالة حفيدة الفنانة، وسط تعليقات عن ملامحها، حيث كتبوا: “ما شاء الله أنيقة زي جدتها”، و”ماشاء الله عليها… يا بختها انك جدتها”، و”ما شاء الله الأناقة بالوراثة”. ويبدو أن الفنانة المصرية أرادت إظهار حفيدتها داخل الوسط الفني، ربما لرغبتها في مشاركتها بأعمال فنية قادمة.يذكر أن رضوى هندي هي حفيدة الفنانة رجاء الجداوي من زوجها لاعب الكرة السابق حسن مختار.