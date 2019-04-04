شاهد: أول رد من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

على عكس ما ينتظر البعض تعليق الممثلة ريم البارودي على انفصال الفنان أحمد سعد عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، جاء تعليقها مخيب لكل منتظرينه.
التقت كاميرا برنامج ArabWood بريم البارودي ووجه لها مراسل البرنامج سؤالا حول تعليقها على خبر انفصال طليقها أحمد سعيد عن زوجته سمية الخشاب، لتجيبه بـ”لا تعليق”، وترسل قبلة لجمهورها. كانت ريم البارودي هي من أعلنت خبر زواج سمية الخشاب من أحمد سعد في مايو 2017، رغم نفي الزوجين ارتباطهما وقتهما. ريم البارودي ارتبطت بأحمد سعد لسنوات انفصلا خلالهما لأكثر من مرة، كما كشفت ريم أنهما كانا متزوجان قبل أن ينفصلا ويتزوج من سمية الخشاب.
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