كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استكمال تصوير الجزء الجديد من "BAD BOYS" بلوس أنجلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت شركة ورتور بروز لقطات جديدة من تصوير أحداث الجزء الثلث من فيلم BAD BOYS، للنجم ويل سميث والنجم مارتن لورانس بعد سفر الثنائي لاستكمال تصوير الفيلم بمدينة لوس أنجلوس.
ولن ينسى جيل التسعينيات وبداية الألفينيات شخصية الضابط مايك لاوري وزميله ماركوس، اللذان جسداها النجمين ويل سميث ومارتن لورانس في جزئي فيلم الاكشن الشهير BAD BOYS.
وكانت عودة السلسلة في جزء ثالث، سببا في إدخال السعادة والبهجة على العديد من عشاق النجمين الكبار، وقد بدأ بالفعل تصوير مشاهد الجزء الجديد لطرحه بداية العام القادم.