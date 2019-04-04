استكمال تصوير الجزء الجديد من "BAD BOYS" بلوس أنجلوس

ولن ينسى جيل التسعينيات وبداية الألفينيات شخصية الضابط مايك لاوري وزميله ماركوس، اللذان جسداها النجمين ويل سميث ومارتن لورانس في جزئي فيلم الاكشن الشهير BAD BOYS.

وكانت عودة السلسلة في جزء ثالث، سببا في إدخال السعادة والبهجة على العديد من عشاق النجمين الكبار، وقد بدأ بالفعل تصوير مشاهد الجزء الجديد لطرحه بداية العام القادم.