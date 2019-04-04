نجمة تركية يعتدي عليها زوجها مجددا ويضرب والدتها

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كتب امير فتحي في الخميس 4 أبريل 2019 11:18 صباحاً - بعد أن قررت المحكمة ان توافق على طلب طلاق النجمة التركية ميرال كابلان من رجل الأعمال إرهان كانيغلو بسبب تعديه عليها.
قام الزوج بالتعدي مرة جديدة على بيت ميرال وقام بضرب والدتها، وأراد اختطاف ابنتهما، وفقًا لما نشرته ميرال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب موقع “خبر ترك”، قدمت زينب حاتمي محامية النجمة، شكوى ضد إرهان واتهمته بسوء المعاملة وتعديه بالضرب على والدة ميرال كابلان، وعلى الرغم من ان محكمة الأسرة اصدرت قرار ابتعاد رجل الأعمال عن ميرال وعدم التعرض لها.
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