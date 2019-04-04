شاهدوا لمن قال زين العمر “فجور”!

كتب امير فتحي في الخميس 4 أبريل 2019 11:18 صباحاً - نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​ صورة عبر حسابه الشخصي على احد مواقع التواصل الاجتماعي لرجلان أثناء مراسم زواجهما، وعلق منتقدا حرية بعض الأشخاص وميولهم الجنسية حين تصبح “فجور” وكتب: يا روح ماما إنو تجوُز ما حدا إلو معك وانت حر بحياتك. بس صرتو كتير تقال الدم . ليك يا حبيبي هيدي مش حرية . هيدا فجور …….مين قال فجور ؟”.



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