شاهدوا جليلة المغربية ترتدي الحجاب وتهاجم فنانة بقوة.. ما بدي إزعل لأن إذا زعلت مشكلة

كتب امير فتحي في الخميس 4 أبريل 2019 11:18 صباحاً - هاجمت الفنانة المغربية جليلة من يقلدها وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق “سناب شات”، ووجهت تهديداً مبطناً لهم.



وقالت في المقطع إن هناك بعض الحركات والكلمات التي باتت مشهورة بها، لافتة إلى أن هناك إمرأة مشهورة تقلدها في المقابلات وتقوم بحركاتها، لذلك قالت لها: “ما عندك شخصية، حلو الإنسان يكون عنده طريقته الخاصة وأسلوب كلامه الخاص.

وأضافت في تهديد غير مباشر: “ما بدي إزعل لأن إذا زعلت مشكلة”.

من جهة ثانية، نشرت جليلة صورة جديدة لها، وهي ترتدي الحِجاب، من خلال نشرها عبر حسابها الرسميّ على موقع “إنستغرام”، واستطلعت من خلالها رأي متابعيها في شكلها بالحجاب، مُعلّقه: “حبيتوا؟”.