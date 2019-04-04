شاهدوا طفل مصري يشجع الاتحاد على طريقته يُثير تفاعل المتابعين

كتب امير فتحي في الخميس 4 أبريل 2019 11:18 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر من خلاله طفل مصري يقوم بالعزف على الطبلة، ويغنى لنادي الاتحاد السعودي، ثم يقوم بترديد أهزوجة اتحادية.

ولاقى الفيديو انتشارا كبيرا بين المتابعين، وخاصة جماهير الاتحاد، التي أكدت على أن فريقها يمتلك شعبية هائلة في كافة أنحاء الوطن العربي.

هذا ويستضيف فريق الاتحاد على ملعبه “الجوهرة المشعة”، نظيره الباطن، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة، في إطار الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

ويخشى الاتحاد من فقدان خدمات 7 من لاعبيه قبل موقعة النصر المرتقبة في يوم 13 من الشهر الجاري، في الجولة الـ27 من البطولة المحلية.

ويضم الاتحاد في صفوفه 7 لاعبين مهددين بالغياب عن لقاء النصر، بسبب الإيقاف، في حال حصولهم على بطاقة ملونة في مباراتهم المقبلة أمام الباطن.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن الاتحاد أمام النصر كلاً من التشيلي فيلانويفا والمغربي كريم الأحمدي والعاجي سانوجو وزياد الصحفي وسعود عبدالحميد وجمال باجندوح ووعبدالعزيز البيشي.