العثور على جثة ممثل كوميدي روسي شهير في غرفة فندق بمنغوليا

متابعة بتجـــــــــــــرد: عُثر على فنان الشعب الروسي والممثل الكوميدي المعروف، أليكسي بولداكوف، اليوم الأربعاء، متوفيا في فندق بعاصمة منغوليا أولان باتور، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة.

وأعلن خبر وفاة الفنان، رئيس مهرجان السينما والمسرح “خريف آمور”، سيرغي نوفوجيلوف، في حسابه على “إنستغرام”.

ولد أليكسي بولداكوف، في 26 مارس عام 1951. وأنهى عام 1969 ورشة مسرح الشباب لدى مسرح “تشيخوف” الدرامي في مدينة بافلودار، ثم عمل في مسارح مدن بافلودار وتومسك وريازان ومسرح ستوديو “بيلاروسفيلم” في جمهورية بيلاروس.

وقام بولداكوف بأداء عدد كبير من الأدوار في المسرح والسينما، إلا أن صيته ذاع بعد أدائه لدور اللواء، إيفولغين، في فيلم “خصوصيات الصيد القومي” الكوميدي. ثم أعقبته أفلام “خصوصيات الصيد القومي وقت الشتاء” و”خصوصيات السياسة القومية”، وما إلى ذلك، حيث لعب بولداكوف الدور الكوميدي نفسه.

وتحولت تلك الأفلام سريعا إلى مسلسل عرض أكثر من مرة في التلفزيون الروسي. ولا يزال يتمتع بشعبية فائقة لدى المشاهد الروسي