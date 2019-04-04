متابعة بتجـــــــــــرد: أجرت شركة فيسبوك، الأربعاء، تغييرا بإعدادات الخصوصية في تطبيقها للمحادثات الفورية “واتساب”، يسمح بموجبه للمستخدمين بتحديد من يمكن إضافتهم إلى مجموعات الدردشة.
وأفادت فيسبوك بأن الإعدادات ستطرح لبعض المستخدمين، وستكون متاحة في جميع أنحاء العالم، خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي الإعلان عن الميزة الجديدة في ظل تزايد الاستياء من النهج الذي تتعامل به أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم مع مسألة الخصوصية وبيانات المستخدمين، بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن ممارساتها فيما يتعلق بالإعلانات. وسيكون على أي مستخدم يريد دعوة شخص آخر إلى مجموعة للدردشة أن يرسل دعوة خاصة عبر محادثة فردية، مما يتيح للمستقبل الاختيار بشأن الانضمام للمجموعة من عدمه، علما أن صلاحية تلك الدعوة تنتهي بعد ثلاثة أيام، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
ويسعى واتساب، الذي يضم نحو 1.5 مليار مشترك، لإيجاد طرق لوضع حد لإساءة استخدام التطبيق، بعد مخاوف دولية من أن المنصة تستخدم لنشر أخبار مزيفة وصور مفبركة ومقاطع فيديو من دون سياق ومقاطع صوتية خادعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق “واتساب” يقدم حلا لأسوأ مشاكله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.