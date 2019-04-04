عاصي الحلاني يحقق هدف المليون مشاهدة!

متابعة بتجـــــــــــــرد: حقق فيديو كليب “شو بخاف عليكي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني مليون مشاهدة عبر قناة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير. كليب “شو بخاف عليكي” صوّره عاصي الحلاني في المكسيك تحت إدارة المخرج عادل سرحان، ويظهر فيه بدور العاشق الولهان وسط أجواء صيفية وألوان مُبهرة تعكس الصخب الذي تحمله الأغنية. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “شو بخاف عليكي” من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، والعمل من إنتاج “روتانا”. لمشاهدة كليب “شو بخاف عليكي”:

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