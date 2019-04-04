طرح بوستر جديد لفيلم Joker – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الشركة المنتجة لفيلم “جوكر” – Joker عن البوستر الدعائي الجديد الخاص بالعمل، تمهيدًا لطرحه في الصالات السينمائية ابتداءً من يوم 4 أكتوبر المقبل.

وتدور قصة الفيلم حول المؤامرة، فترتكز الأحداث على كيفية ظهور الكاتب الشرير المعروف باسم The Joker.

فيلم “Joker” يشارك في بطولته عددًا من أشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دي نيرو، زازي بيتز، مارك مارون، بيل كامب، براين كالين وغيرهم.