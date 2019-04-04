ميريام فارس تطلّ من الإستوديو وتشعل حماس محبّيها – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلّت ملكة المسرح ميريام فارس على الجمهور ومحبّيها بصور جديد لها التقطتها في الاستوديو، حيث كانت تسجّل أغنية جديدة.

وظهرت ميريام فارس في إحدى الصور وهي مندمجة مع الأغنية وفي صورة أخرى إلى جانب المؤلف الموسيقي وليد المسيح وكتبت بتعليقها عليها: “هل تُظهر لكم ابتسامتنا قوّة عملنا؟”.

صور ميريام فارس أشعلت حماس الجمهور ومحبّيها الذين ينتظرون كل جديد منها بفارغ الصبر.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس تحصد حتى يومنا هذا نجاح عملها المصوّر الأخير لأغنية “قومي” والذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.