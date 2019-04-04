متابعة بتجــــــــــــرد: أطلّت ملكة المسرح ميريام فارس على الجمهور ومحبّيها بصور جديد لها التقطتها في الاستوديو، حيث كانت تسجّل أغنية جديدة.
وظهرت ميريام فارس في إحدى الصور وهي مندمجة مع الأغنية وفي صورة أخرى إلى جانب المؤلف الموسيقي وليد المسيح وكتبت بتعليقها عليها: “هل تُظهر لكم ابتسامتنا قوّة عملنا؟”.
صور ميريام فارس أشعلت حماس الجمهور ومحبّيها الذين ينتظرون كل جديد منها بفارغ الصبر.
تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس تحصد حتى يومنا هذا نجاح عملها المصوّر الأخير لأغنية “قومي” والذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تطلّ من الإستوديو وتشعل حماس محبّيها – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.