الوليد الحلاني: “ولعانة”.. إليكم تفاصيل مفاجأته!

متابعة بتجــــــــــــرد: صوّر الوليد الحلاني فيديو كليب خاص بأغنية “عم يسألوا”، والتي طرحها فور فوزه في الموسم الثالث من برنامج “ديو المشاهير” الذي عرض على شاشة MTV اللبنانية.
وكشف الوليد الحلاني عبر خاصية “إنستا ستوري” على موقع “إنستجرام” عن أجواء التصوير الذي تم تحت إدارة المخرج عادل سرحان في لبنان، وعلّق: “ولعانة”.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “عم يسألوا” هي من كلمات عبير أبو اسماعيل، ألحان حسان عيسى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني.
لمشاهدة فيديو أغنية “عم يسألوا”:
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