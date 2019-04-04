محمد عبده برفقة منشد ديني في السجن.. “يا مستجيب للداعي” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشر مقطع فيديو من زيارة نظمتها إدارة سجن المباحث العامة للفنان السعودي محمد عبده إلى السجن في مدينة جدة، للترفيه عن السجناء.

وقد ظهر المنشد الديني الشهير ربيع حافظ الذي اعتقل في أيلول من العام الماضي، وهو يؤدي مقطعًا من قصيدة “وكم لله من لطفٍ خفيٍّ” للامام علي بن أبي طالب، كما أدى أغنية محمد عبده “يا مستجيب للداعي”.

وحظي المنشد الديني الشاب بتعاطف كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عرّفوا عن حافظ بأنّه خريج كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحافظ للقرآن كاملاً.