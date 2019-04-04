مفاجأة من راغب علامة لمحبيه.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــرد: يطلّ السوبر ستار راغب علامة ليلة الجمعة في 5 نيسان/أبريل الجاري عبر شاشتي الـ LBCI والـ LDC في حلقة خاصة من برنامج “لهون وبس” مع الإعلامي هشام حداد.

وسيُطلق راغب علامة خلال الحلقة أغنية “صدفة” التي تأتي في سياق أغنية “آسف حبيبتي” التي أطلقها عام 1993 أيّ منذ حوالي 26 سنة.

وسيتحدّث راغب خلال الحلقة الاستثنائية عن مجالات كثيرة وسيُغني أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي انطبعت في ذاكرة المستمعين.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “صدفة” هي من كلمات وألحان أماني النوري، وسيتم إصدارها عبر المتاجر الرقمية الكبرى خلال الساعات المقبلة.