شاهد .. العثور على جثتى طيار الملكة ديانا وإليزابيث وزوجته داخل منزلهما

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم العثور على الطيار السابق للملكة إليزابيث والأميرة ديانا وأول قائد يطير بطائرة كونكورد من لندن إلى نيويورك ، وزوجته ميتين داخل منزلهما بقرية باكويل في مقاطعة بيركشاير البريطانية

وقالت الصحيفة انة تم العثور على جثتي توني ميدوز البالغ من العمر 84 سنه وزوجته "بولا" 83 عامًا ، والذين يعانون من الخرف ، في قرية باكويل في مقاطعة بيركشاير البريطانية في منزلهما الذي تبلغ قيمته مليون دولار.

تشتبه الشرطة في أن الطيار السابق توني قتل زوجته التي كرست نفسها لسنواتها الأخيرة ثم انتحرت.. حيث تزوجا لأكثر من 60 سنة، وان زوجتة مصابة بمرض الزهايمر وتعتمد على زوجها إعتماد كلي ، كما أضافت التحريات ان الزوج يعانى ايضا من مرض الزهايمر.

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وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، يعد الكابتن ميدوز واحدًا من أوائل الطيارين في طائرة الأسطول الأسرع من الصوت التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية (كونكورد). كما هو معروف ، لم تعد هذه الخطوط تعمل بعد كارثة عام 2000 التي أودت بحياة 113 شخصًا.

كان توني في طاقم أول رحلة من لندن إلى نيويورك في عام 1977.

وهو يعتبر الطيار الشخصى للاميرة ديانا ، والملكة إليزابيث الثانية، وكان ميدوز قائد لرحلة عام 1979 عندما توجه إلى كونكورد في الكويت مع زوجه الأمير فيليب: ثم ذهب الزوجان في جولة لمدة ثلاثة أسابيع في الشرق الأوسط.