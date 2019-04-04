ستيفاني صليبا في تجربة جديدة.. وهكذا تشوّق جمهورها

تطل النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا على جمهورها خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مسلسل “دقيقة صمت” للكاتب السوري سامر رضوان والمخرج شوقي الماجري، وهو من إنتاج شركتي “إيبلا الدولية” و “الصباح إخوان”، حيث يشاركها البطولة عدد من نجوم التمثيل أبرزهم عابد فهد، فادي صبيح، خالد القيش، كاريس بشار وغيرهم.

وقد أعربت “صليبا” مرارًا خلال لقاءاتها وتصريحاتها الإعلامية عن حماسها الشديد لبدء عرض مسلسلها الجديد، والذي سيكون مفاجأة على حد تعبيرها، إذ إنها تجسّد شخصية جديدة لم يسبق لها أن لعبتها من قبل في أي من أدوارها التمثيلية.

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هذا وتعمد “صليبا” إلى نقل حماسها لبدء “دقيقة صمت” إلى جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بتشويقهم من خلال نشر بعض الصور من كواليس تصوير المسلسل في محافظة اللاذقية في سوريا.

ونشرت صليبا مؤخرا صورة أرفقتها بالقول: “هون بتنفصل عن كل الديني إلا عن حالك.. الطبيعة باللاذقية طاقة إيجابية”.

الجدير بالذكر أن النجمة ستيفاني صليبا خاضت اولى تجاربها التمثيلية ضمن مسلسل “متل القمر”، كتابة داليا الحداد وإخراج نبيل لبس انتاج شركة مروى غروب، لتكرّ بعدها سبحة العروض التمثيلية وتنجح “صليبا” بفرض نفسها على الساحة التمثيلية، إذ شاركت بعدها بالمسلسل المصري “فوق السحاب”، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد بريء وﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبد العزيز، ومن ثم مسلسل “كارما” الذي عرض على شاشة الـMTV، وهو من رؤية وسيناريو وحوار سلام كسيري، ومعالجة درامية لرامي كوسا، وإخراج رودني حداد وإنتاج IndieMinds، أما اليوم فتستعد لـ”دقيقة صمت” الذي من المتوقع أن يحصد نسبة مشاهدة عالية وينافس بقوة الأعمال الرمضانية الأخرى.