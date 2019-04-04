أخيرًا، واتساب قد تحل واحدة من أسوأ مشكلاتها

مقالات مختارة: أطلقت خدمة التراسل الفوري، واتساب، ميزة جديدة قد تحل واحدة من أسوأ مشكلاتها التي يعاني منها المستخدمون، وهي إضافتهم إلى المجموعات دون الحصول على موافقتهم، ثم الاضطرار إلى مغادرتها.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” الميزة الجديدة، التي تأتي بالتزامن مع خدمة جديدة للتحقق من صحة المعلومات موجهة للهنود خاصةً، ستسمح للمستخدمين بتحديد من يمكنهم إضافتهم إلى المجموعات، وذلك غرار ما توفره واتساب لخاصية “آخر ظهور”، و”صورة الملف الشخصي”، و”الحالة”.

Advertisements

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الذهاب إلى “الإعدادات” Settings ثم “الخصوصية” Privacy ثم “المجموعات” Groups، وهناك يمكن للمستخدم تحديد “من يمكنه إضافتي إلى المجموعات”، ليختار من بين ثلاثة خيارات: “الجميع” Everyone أو “جهات اتصالي” My contacts أو “لا أحد” Nobody.

وتشير واتساب ضمن هذه الصفحة في الإعدادات إلى أنه يُسمح لمشرفي المجموعات، الذين لا يمكنهم إضافة المستخدمين إلى المحموعات، إرسال دعوات على نحو خاص بدلاً من إضافتهم إليها.

يذكر أن هذه الميزة تهدف إلى معالجة مشكلة شائعة في العديد من الدول حول العالم، حيث يقوم أشخاص بإضافة مستخدمين آخرين لا يعرفون عنهم أي شيء ما عدا أنهم حصلوا على أرقامهم من مكان ما، إلى المجموعات التي ينشئونها أو التي يشتركون فيها، ليضطر المستخدمون بعد ذلك لمغادرة تلك المجموعات.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الميزة الجديدة لا تظهر في الوقت الحالي لدى جميع المستخدمين، ويُتوقع إطلاقها للجميع خلال الأسابيع المقبلة.