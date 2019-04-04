شركة “صبّاح أخوان” تعلن عن جزء ثانٍ من “ما فيّ”

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Apr 04, 2019
لم تنته أحداث مُسلسل “ما فيّي” من بطولة النجمين فاليري أبو شقرا ومُعتصم النهار وإنتاج شركة “صبّاح أخوان” مع عرض الحلقة الأخيرة عبر شاشتي الـ”Mtv” اللبنانيّة وقناة “أبو ظبي”. فقد تمّ الإعلان من خلال شارة الحلقة الأخيرة عن إعداد جزء ثانٍ من هذا العمل الذي لاقى نجاحاً كبيراً.
بدوره غرّد المنتج صادق الصبّاح عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قائلاً مهنئاً فريق العمل وكتب: “فريق عمل #مسلسل_مافيي ، اعتز بكم فردا فردا. الف مبروك لكم نجاحكم. كسبتوا الرهان. الف شكر لمجهودكم، الله يعطيكم العافية وان شاء الله نلتقي قريبا، الى اللقاء في الجزء الثاني“.
وكانت شركة “صبّاح أخوان” قد بدأت بالتحضير للجزء الثاني من المُسلسل بسريّة تامّة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن إجتمع المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة المُنتجة بالمُخرجة رشا شربتجي والكاتبة كلوديا مرشليان ووضعوا الخطوط الأساسيّة لإستكمال المشروع، على أن يُعرض في أوائل عام 2020.
سينضمّ لنجوم العمل في الجزء الثاني عدد من الأسماء البارزة في عالم الدراما والذين ستُعلن الشركة عن أسمائهم خلال الفترة المُقبلة.
وكان موقع “الخليج 365” قد سلط الضوء على الجزء الثاني من “ما فيّ” لقراءة الخبر: خاص- كلوديا مارشيليان: هذه حقيقة الجزء الثاني من مسلسل “ما فيّ”
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