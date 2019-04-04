بدوان شحميني وزاريه باريكيان في لجنة تحكيم ملكة جمال المحجبات

ينطلق قريبًا الموسم الخامس من مهرجان ملكة المحجبات العرب وشمال إفريقيا الذي يتخذ هذا العام مدينة القاهرة مركزًا له.

وفي التفاصيل، أعلنت رئيسة المهرجان وصاحبة الحقوق الملكية الفكرية له، الدكتورة نهى حمدي، عن أعضاء لجنة تحكيم المغرب، حيث ستضم الإعلامية حجيبة ماء العينين، والشيف هند الديساوي، ومصممة الأزياء سعيدة لحميدي، ومصمم الأزياء ومدير مهرجان قفطانورتي زكي بوملال، ومدير العلاقات العامة للمهرجان سارة رقيب وتنظيم الكاستينج بالمغرب سوكينة فغلومي، والمستشار الإعلامي احمد عز، ومدير التسويق عبد العلي طارق.

Advertisements

ولكن وللمرّة الاولى، سيكون للبنان حصّة الأسد في هذا المهرجان بدورته الخامسة، فسيتمثّل لبنان لهذا العام من قبل الاعلاميين بدوان شحميني وزاريه باريكيان اللذين سيشاركان كأعضاء ضمن لجنة تحكيم الحفل، بالاضافة لكونهما المستشارين الاعلاميين الرسميين لهذا الحفل، كما وسيتمثل لبنان من خلال مشاركة اللبنانية لما معوشي في المسابقة بعد أن تم اختيارها بين العديد من اللبنانيات المحجبات اللواتي قدّمن للمشاركة عبر الموقع الخاص بالمهرجان.

هذا المهرجان يهدف أوّلًا إلى تكريم المرأة العربية المحجبة وتحريرها من قيود المجتمع التي تحرّم عليها أن تحقق ذاتها، كما وفكرته الاساسية هي تأكيد أن الحجاب هو تاج رأس الفتاة ويزيدها جمالًا ولا ينقصها، وأنه ليس عثرة أو عقبة بينها وبين طموحاتها، باعتبار أنها تستطيع إثبات ذاتها في مختلف الميادين والمسابقات وأن ملابسها جزء لا يتجزأ من هويتها.

جدير بالذكر أن لقب الموسم الرابع من مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب حازت عليه المغربية نسرين الكتاني التي تدرس بمجال الهندسة المدنية.