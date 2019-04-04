يوسف الخال يحرج زوجته نيكول سابا على الهواء: لو خنتكِ هل تتزوجين بعدي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان اللبناني يوسف الخال زوجته نيكول سابا على الهواء، خلال استضافتها ببرنامج "منا وجر" على قناة "إم تي في"، بتوجيه عدة أسئلة شائكة ومحرجة لها حول علاقتهما الزوجية.

وطالب يوسف الخال نيكول سابا بالرد بصراحة عن سؤاله لها، إن كانت ستسامحه لو أعلن عن خيانته لها على الهواء؛ ما أصاب الممثلة اللبنانية بالتوتر، وأكدت أنها لن تخدع الجمهور وتردّ بمثالية؛ لأنها في الحقيقة لن تسامحه.

وسأل الممثل اللبناني زوجته عن إمكانية زواجها من جديد في حال وفاته أو انفصالهما بسبب خيانته أو أي سبب آخر، وردّت الممثلة اللبنانية بأنها تستبعد زواجها مرة أخرى، ولكنها يمكن أن تتزوج فقط في حال وفاته؛ لأنها تحتاج إلى سند لها.

وأكدت أن الزواج لم يضرّها مطلقًا على أي صعيد، سواء أكان مهنيًا أو شخصيًا، بل على العكس استفادت منه بأنها أصبحت أمًا وهي أجمل تجربة بالحياة.

وردّت نيكول سابا على سؤال زوجها إن كانت تقبل أن يضع اسمه قبل اسمها على تتر أي عمل يجمعهما مستقبلًا، فأجابت بأنها تحمل اسمه من الأساس ولن ترفض أبدًا أن تتنازل ويضع اسمه أولًا؛ لأنها لن تدخل معركة معه وتخسر حياتهما الجميلة من أجل ترتيب الأسماء.