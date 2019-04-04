نقل النجم التركي يافوز بينغول إلى المستشفى.. وحالته خطيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ساءت حالة المغني والممثل التركي الشهير، يافوز بينغول، نجم مسلسل، الملاك الأبيض، أمس الأربعاء، وتم نقله على الفور إلى مستشفى باجيلار ميديبول. بحسب ما نشره موقع "حريات".

وتدخّل الأطباء على الفور، وبعد عمل الفحوصات والإجراءات اللازمة، تم تشخيص حالته بانسداد في أوعية القلب الدموية، وقرر الأطباء إزالة تضيّق وانسداد شرايين القلب، فتم إدخال المغني التركي إلى غرفة العمليات، وقام الأطباء بعملية إزالة تضيّق الشرايين وتركيب أربع دعامات للقلب.

وقال المغني الشهير في تغريدة له: "تم تشخيص مرضي بانسداد في الأوعية الدموية، تدخّل الأطباء على الفور، شكرًا لهم، وقاموا بتركيب 4 دعامات، منذ شهرين أو أكثر قمت بعمل فحوصات ورسم القلب ولم يظهر شيء، كان من المفترض أن يتم تصوير الأوعية الدموية، ولكن قمت بتأجيلها، وبسبب انسداد ثلاثة أو أربعة أوعية دموية، بدأوا بمعالجة تضيّق الشرايين، كما أنني أقلعت عن التدخين نهائيًا".

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يذكر أن يافوز بينغول ولد في مدينة إسطنبول، وهو مغنٍ وممثل تركي شعبي شهير، شارك في الكثير من الأفلام والمسلسلات التركية أهمها: إسطنبول، ثلاثة قرود، الملاك الأبيض، السجن الآن، حفنة من الألماس، الجمهورية.

وأصدر بينغول العديد من الألبومات الغنائية أهمها: يبتسم قليلاً، أنا بارد قليلاً، موقعي أنا، ربما مرة أخرى، أغنية الأمل.