إطلاق فيلم "ساعة ونصف وخمسة ".. وهذا ما قاله نجوم العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت شركة NMPro ، لصاحبها المخرج نديم مهنا، بإطلاق فيلم "ساعة ونصف وخمسة"، كتابة كلوديا مرشليان، وبطولة كل من عباس شاهين، تاتيانا مرعب، نهلة داوود، ختام اللحام، سابين خالد، الكو داوود، سلطان ديب.

ويتمحور الفيلم حول رغبة "عباس" و"ريما" (تاتيانا) في السفر إلى "كوبنهاغن"، عاصمة الدنمارك، لضمان مستقبلهما كزوجين شابين، لكن الأمور تتعثر لعدم توفر المال، في وقت تم زجّ "عباس" في مستشفى الأمراض العقلية تجنيًا، وخطّط سريعًا للهرب واختطاف "ريما" في ليلة زفافها من أحد أركان التهريب، في محاولة لإنقاذ والدها من السجن، لتتسارع بعدها التطورات وفق حبكة مميزة .

موقع "فوشيا" كان حاضرًا وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.