جيهان خليل بالقفطان المغربي ولقاء الخميسي بإطلالة صيفية .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالقفطان المغربي.

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لها داخل الاستوديو.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان سهرة كلاسيكي أنيق.

مريم حسن

نشرت الفنانة اللبنانية مريم حسن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها آمام المرآة.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت لقاء بإطلالة صيفية.

عاصي الحلاني

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أمام أحد الشواطئ.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تلتقط سيلفي.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس أحد أعمالها الفنية.

سامو زين

نشر الفنان السوري سامو زين، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

ليلى علوي

نشرت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها وهي ترتدي فستان أزرق.