النجوم يعلنون حالة الطوارئ فى استوديوهات التصوير

أعلنت استوديوهات التصوير حالة الطوارئ استعدادًا لانهاء الحلقات الأولى من المسلسلات المقرر عرضها فى المارثون الرمضانى، يتبقى أقل من 30 يومًا ما جعل بعض المخرجين يلجأون لوحدات تصوير ثانية ، ومخرجين إضافيين للقدرة على عمل مونتاج وتصوير الحلقات فى اسرع وقت ممكن،لا صوت يعلو على انهاء تصوير الحلقات الأولى لتسليمها للرقابة للموافقة عليها وحجز مواعيد المشاهدة على القنوات الفضائية.

ملامح كثيرة تتغير فى الموسم الجديد أهمها تغيير الخريطة النسائية تمامًا ، بالإضافة الى لجوء الفنانين للحلقات المنفصلة المتصلة نظرًا لعدم الانتهاء من كتابة السيناريو حتى الأن ،وهو ما جعل كل النجوم مشغولين اما بالتصوير او بالظهور كضيوف شرف ، كل ذلك فى إطار تغيير الموضوعات التى تناقشها الدراما.... « نجوم وفنون » ترصد أهم ملامح الموسم الرمضانى.

السقا وهانى سلامة وياسر جلال وفراج متهمون فى جرائم قتل

يعتمد عدد كبير من مسلسلات دراما رمضان هذا العام على جرائم القتل والتحقيق فيها بصورة أساسية ضمن احداث العمل وابطال العمل إما متهين فى جرائم قتل أو بالفعل ارتكبوا جرائم و يحاولون تبريرها طوال الأحداث وتعتبر هى نقطة التحول فى حياة البطل، وهى الوسيلة التى لجأ لها المؤلفون للجذب والاثارة ضمن الأحداث.

الفنان ​أحمد السقا​، يدخل السباق بـ «ولد الغلابة» وهو عمل اجتماعى ويظهر السقا مدرّس، قبل أن تنقلب حياته رأساً على عقب ويُتهم بجريمة قتل ، وضمن الأحداث يختبىء السقا فى جنازة والدته ، وهو المشهد الذى استغرق تصويره وقتًا طويلًا حيث تم تصويره ليلاً فى منطقة نائية تبعد عن القاهرة 60 كيلو مترًا، وتحديداً من الساعة الواحدة إلى الرابعة والنصف فجراً، حيث تم الاستعانة بـ500 كومبارس فى أثناء تصويره.

ويتم القبض عليه ويدخل السجن ليلتقى بـ«ضاحى»، وهى الشخصية التى يجسدها الفنان محمد ممدوح، والذى يعمل فى تجارة المخدرات، وخلال سجنهما سويًا يقوم «ضاحى» بمساعدته للحصول على البراءة من جريمة القتل، شرط أن يعمل معه فى تجارة المخدرات، ويوافق السقا ويعمل، يُقتل «ضاحى» ويقوم أحمد السقا بعمله، حيث يترأس عصابة الاتجار فى المخدرات، وذلك فى إطار من الاثارة.

«ولد الغلابة» تأليف الكاتب أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد.

ويسجل «ولد الغلابة» التعاون الأول بين أحمد السقا وأيمن سلامة والمخرج محمد سامى، ويعود به «السقا» إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله «الحصان الأسود» الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى.

يتهم ​هانى سلامة ضمن احداث مسلسله الجديد «​قمر هادي​» بجريمة قتل ويقوم شقيقه الأكبر الذى يجسد دوره الفنان القدير محسن محيى الدين، بالإبلاغ عنه، ولكن بمرور الأحداث يأخذ حكم ويهرب حتى يحصل على براءته.

ويشارك فى بطولة مسلسل «قمر هادي» الى جانب هانى سلامة، الممثلون داليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكي، وحمزة العيلي، ومؤمن نور وآية سماحة، من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويتكرر نفس الأمر مع الفنان ياسر جلال فى مسلسل «لمس اكتاف» حيث يدخل جلال السجن ظلما، بعد تورطه فى جريمة قتل، وتتطور الأحداث بعدها حتى يخرج من السجن ويصبح بطلا للمصارعة.

وتدور أحداث المسلسل حول الملاكم أدهم، الذى يتورط فى بعض الأعمال الإجرامية، ويقرر التوبة عن هذه الأعمال وعيش حياة مستقرة هادئة، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، وتتم مطاردته من جانب رجال العصابات والمافيا، وتتوالى الأحداث فى إطار أكشن تشويقي.

ويشارك فى بطولة «لمس أكتاف» فتحى عبدالوهاب، وإيمان العاصى، وهبة عبدالغنى، وحنان مطاوع، أروى جودة، ودنيا، وسمر مرسى، محمد عز، عاصم بجاتو، وأحمد كشك، ومحمد أبو النجا، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

ويتهم محمد فراج فى جريمه قتل ايضا ضمن أحداث مسلسل «قابيل» والذى

يقدم نموذجا لعالم الجريمة من خلال استغلال التكنولوجيا فى القيام بأفعال ضد القانون، حيث يتهم فى جريمة تقلب حياته ضمن الاحداث ويظل متهما طوال المسلسل ،وينتمى المسلسل لنوعية البطولات الجماعية وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعى بجرائم قتل متواصلة، بينما يحاول ضابطان حل القضية، ومعرفة دوافع القاتل بمساعدة صحفية.

ويشارك فى بطولة «قابيل» أمينة خليل، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وروزالين البيه، وحسن شتا وفاطمة ناصر وعلى الطيب وأحمد كمال، ومن تأليف كريم يوسف، ومصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج كريم الشناوى.

وضيوف الشرف والحلقات المنفصلة.. وسيلة النجوم للحاق بالسباق

اتجه عدد كبير من النجوم للدراما الكوميدية والحلقات المنفصلة والاستعانة بضيوف الشرف كوسيلة لضمان التسويق وفى نفس الوقت للانتهاء من الحلقات وعرضها أولاً بأول .

الفنانة دنيا سمير غانم تشارك بمسلسل كوميدى رومانسى لايت «من أول نظرة» بعد غيابها العام الماضى ويقدم المسلسل «3» قصص مختلفة وكل قصة يكتبها مؤلف مختلف، وتدور احداثها فى «10» حلقات ويعد الفنان محمد سلام بطل أول «10» حلقات من المسلسل بجانب دنيا سمير غانم والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوى وانتاج تامر مرسى وهشام جمال ويشارك فى بطولته محمد أوتاكا وعدد من ضيوف الشرف الى جانب الفنانة شيماء سيف، والفنان عمرو وهبة فى دور «فراولة ورمان»، وتظهر شيماء، وعمرو خلال الاحداث دائماً نتيجة خلافات ومشاجرات بينهما و تحاول بطلة العمل البحث عنهما حتى تحدث المفاجأة.

ويكرر أكرم حسنى تجربته فى البطولة المطلقة للمرة الثانية من خلال مسلسل كوميدى يحمل اسم «اسمه إيه»، يتعاون فيه مع نفس أسرة «الوصية» الذى قدمه فى شهر رمضان الماضى حيث يكتبه أيمن وتار ويخرجه خالد الحلفاوى وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة.

الفنان أحمد فهمى يخوض الماراثون بمسلسل «الواد سيد الشحات» والمسلسل عبارة عن مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ويعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة مثل مسلسله الأخير «ريح المدام»، والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

ويعد مسلسل «الواد سيد الشحات» ثانى البطولات المطلقة للفنان أحمد فهمى فى عالم الدراما التليفزيونية ويجمع العمل احمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى.

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كما يخوض الفنان مصطفى خاطر السباق الرمضانى المقبل بمسلسل «طلقة حظ»، والذى تدور احداثه فى اطار كوميدى حول شخص يعانى مشكلات مع شقيقاته الأربع من خلال الصراع مع زوجته التى تحاول دعمه فى مواجهة الأزمات التى يعانى منها مع شقيقاته، من خلال الاستعانة بضيف شرف فى كل حلقة والعمل تأليف ايهاب بليبيل، واخراج احمد خالد أمين وبطولة آيتن عامر ووهبة مجدى ومحمد جمعة وخالد أنور وايمى سلام وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وياسر الطوبجى وأحمد ماهر وانعام سالوسة ومحمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

«سوبر ميرو» أولى بطولات إيمى سمير غانم مع حمدى الميرغنى وملك قورة وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومحمد محمود وأحمد سلطان وبالاشتراك مع سمير غانم، تأليف احمد محمدى وإخراج وليد الحلفاوى وانتاج احمد السبكى وتعتمد احداث المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة وتعتمد على ضيوف الشرف بحيث تستعين فى كل حلقة بضيف شرف تتغير الأحداث من أجله.

مسلسل «اللعبة» البطولة الأولى للنجمين هشام ماجد وشيكو فى الدراما ويشارك فى بطولته احمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب وسامى مغاورى وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار احمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وابراهيم صابر واشراف على الكتابة فادى أبوالسعود ومن اخراج معتز التونى وفى كل حلقة يستعين

بضيف شرف.

خريطة الوجوه النسائية تتغير

ياسمين صبرى وياسمين عبد العزيز ومى عز الدين وروبى يتصارعن على البطولة المطلقة

يشهد الموسم خروج كل الوجوه النسائية المعتاد عليها كل عام ، فلن يشارك كل من يسرا وغاده عبد الرازق و إلهام شاهين وليلى علوى وغيرهن من النجمات اللاتى اعتدنا على وجودهن كل عام في اى مسلسلات ، لتذهب البطولات النسائية المطلقة لوجوه مختلفة تماما هذا الموسم .

اولى هذه المفاجآت هى ياسمين صبرى والتى تجسد البطولة المطلقة فى مسلسل «حكايتى». تأليف السيناريست محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك فى البطولة احمد حاتم و أحمد بدير و إدوارد وندى موسى ومحمد عز واحمد صلاح حسنى .

ويصور فريق العمل المسلسل فى منطقة شعبية فى محافظة الاسكندرية وتجسد ياسمين شخصية فتاة تتعرض لصدمة عصبية فى طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينيها، وتدخل فى خلافات مع عائلة والدتها.

إيمى سمير غانم تشارك فى الموسم بمسلسل «سوبر ميرو» ويتقاسم معها البطولة حمدي الميرغني إضافة لوجود عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد ثروت، تأليف احمد يحيى ومحمد محمدى انتاج احمد السبكى ، اخراج وليد الحلفاوى .

المسلسل أول عمل فني من بطولة إيمي سمير غانم بدون مشاركة زوجها الفنان حسن الرداد بعدما قرر الأخير التفرغ لمشروعاته السينمائية والتخلي تدريجياً عن الأدوار الكوميدية، لصالح أدوار الحركة والإثارة.

ودينا الشربينى لأول مرة مع المخرجة كاملة أبو ذكري والسيناريست مريم نعوم فى مسلسل رمضاني جديد تحت إشراف المنتج محمد مشيش ومن المقرر أن يعرض على شاشة MBC مصر في رمضان ٢٠١٩.

ويعتبر العمل مأخوذا عن فرمات ايطالى، ويشارك فى بطولته النجوم ريهام عبدالغفور وأحمد السعدنى وأحمد فهمى وسوسن بدر وجارى التعاقد مع عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، وهو ثانى بطولة مطلقة لدينا الشربينى بعد مسلسلها مليكة.

يعتبر المسلسل التعاون الأول بين الثلاثة كاملة أبوذكرى ومريم نعوم ودينا الشربينى ويعيد الثنائى التليفزيونى البارز ابوذكرى ونعوم للعمل معاً للمرة الأولى منذ مسلسلهما «واحة الغروب» بعد أن قدما معاً عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسلا «ذات» و«سجن النسا» وفيلم «واحد صفر».

أيضاً النجمة ياسمين عبدالعزيز تصور مسلسلها الجديد لآخر نفس تأليف عبدالله حسن أمين جمال وطارق الكاشف واخراج حسام على ويشارك فى بطولته فتحى عبدالوهاب واحمد العوضى وايهاب فهمى ومحمد عز واحمد كمال وحاز ايهاب ومراد مكرم وهند عبدالحليم وعواطف حلمى ومصطفى حشيش واحمد صلاح حسنى.

مؤلف العمل قال ان المسلسل يدور حول قصة صع ود فتاة من خلال فتاة بسيطة تعيش وسط أسرة متوسطة الحال وتتعرض لصدمات كثيرة فى الحياة وهو ما يجعل شخصيتها تتحول لتصبح اكثر قوة وتواجه صعوبات الحياة.

وتعود ياسمين عبد العزيز الى الدراما فى رمضان المقبل بعد غيابها عن الموسم الماضى، حيث قدمت آخر مسلسلاتها «هربانة منها» فى شهر رمضان قبل الماضى مع شركة سينرجى، وخاضت به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية وشارك فى بطولته مصطفى خاطر وأخرجه معتز التونى.

غادة عادل مع رانيا يوسف فى مسلسل «وبينا معاد» مع المخرج أحمد خالد موسى و المؤلف محمد أمين راضى حيث تدور احداثه فى حارة شعبية اسمها «حارة حدوقة» ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من النجوم ومن بينهم أحمد داوود وايمان العاصى وسلوى خطاب ومحمود الليثى ونانسى صلاح وعلاء أحمد.

مى عز الدين تنافس بمسلسل «البرنسيسة بيسة» مع المخرج أكرم فريد، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم وتنتجه شركة «سينرجى» وتم التعاقد حتى الآن الى جانب مى عز الدين، مع كل من سوسن بدر، محمد أنور، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، بينما انتهى مؤلفى العمل من كتابة أكثر من 15 حلقة.

وتتعاون مى عز الدين مع المخرج أكرم فريد للمرة الأولى فى الدراما بعدما قدما سوياً 3 أفلام فى السينما هي «فرح» عام 2004، و«أيظن» عام 2006، والجزء الأول من «عمرو وسلمى» عام 2007 مع تامر حسنى، فيما قدمت آخر 3 مسلسلات لها مع المخرج ابراهيم فخر وهي «حالة عشق» عام 2015 و«وعد» عام 2016 و«رسايل» عام 2018.

ويخوض المارثون النجمتان حورية فرغلى وفيفى عبده بمسلسل «ياسمينا» وهو أول عمل درامى من انتاج نقابة السينمائيين بمشاركة شركة الذهب للانتاج الفنى، ويتابع المخرج مسعد فودة نقيب السنيمائيين جميع تفاصيل هذا المسلسل الذى يمثل انطلاقة جديدة للنقابة ويلقى الضوء على حياة الغجر من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية من تأليف محمد الغيطى واخراج عبدالعزيز حشاد، المشرف على الانتاج مصطفى رجائى.

الفنانة نيللى كريم تعود مع المنتج جمال العدل بمسلسل جديد تخوض به السباق الرمضانى لعام 2019، وحتى الآن لم يتم الاعلان عن أى تفاصيل وذلك بعد النجاح الذى حققه مسلسلها «اختفاء» العام الماضى، والذى أنتجته شركة «العدل جروب» ويتردد أن العمل سيعرض على نيتفلكس ودنيا سمير غانم تخوض المارثون بمسلسل من أول نظرة ويشاركها محمد سلام ومحمد أوتاكا اخراج خالد الحلفاوى.