الليلة.. أوركسترا آلات النفخ ومختبر الشهرة ضيوف "معكم منى الشاذلي"

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي ، فرقة أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، فى حلقة خاصة تعرض مساء اليوم الأربعاء على فضائية cbc .

وخلال الحلقة يقدم طلاب الفرقة وصلات من العزف على آلات النفخ تتضمن مجموعة من الأغانى الفلكلورية بقيادة الدكتور أحمد الحناوي مؤسس وأول قائد للأوركسترا.

ويتحدث الحناوي عن بدايات تأسيس الفرقة وكيف جاءته الفكرة خلال دراسته فى اسكتلندا حين أراد أن ينقل تجربة العزف على آلات النفخ إلى مصر.

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ويكشف الحناوي سرا يذاع لأول مرة عن الشخصية الحقيقية لحسب الله السادس عشر التى قدمها الفنان عبدالسلام النابلسي فى فيلم "شارع الحب"، مشيرا إلى أن صاحب الشخصية الحقيقي اسمه محمد علي حسب الله، وكان عازفا مهما للغاية أنعم عليه الخديو إسماعيل بلقب الباشوية تقديرا لموهبته فى العزف، بعد أن شاهده في حفل زفاف الأميرة زاهية إحدى أميرات الأسرة الحاكمة، حيث كان حسب الله وفرقته يعزفون

وتصادف وجود الخديو إسماعيل فسأل عنه ومنحه لقب "الباشوية".

وتتضمن حلقة الشاذلي مع فرقة أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بمعهد الكونسرفتوار، فقرة أخرى مع عدد من المتسابقين فى مسابقة "مختبر الشهرة" التي تعتبر واحدة من أكبر مسابقات التواصل العلمي في العالم، وبدأ تنظيمها في مصر منذ عام 2009 لدعم الجهود الحكومية في النهوض بالعلم، وبناء ثقافة تتفهم وتدعم الدور الإيجابي الذي يلعبه العلم في المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.

وتحدث المتسابقون عن طريقة اختيارهم للمشاركة فى المسابقة ، والموضوعات التى اختاروها لعرضها فى فعالياتها، وكيف وصلوا للمراحل النهائية لواحدة من أهم المسابقات العلمية فى العالم.