انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الأناقة والإبداع في ١١ أبريل الجاري بالمغرب

بمشاركة مصرية مغربية أعلن الإعلامي أحمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات العربية، عن انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الأناقة والإبداع بالتعاون مع جمعية الوان الشرق للثقافة والتنمية برئاسة السيدة فتيحة بدلي رئيس المهرجان، وذلك بالمملكة المغربية بمدينة وجده

في الفترة من 11 إلى 14 أبريل الجاري.

وصرح عليوة بأنها المشاركة الأولى التي يقوم بها بالمملكة المغربية، وصرح بأنه سوف يتخلل المهرجان عدة فعاليات على مدار 4 أيام،

على أن يكون هناك ندوة صحفية في اليوم الأول بحضور الصحافة المصرية والمغربية والقنوات الفضائية.

ويتخلل اليوم الثاني والثالث عروض أزياء القفطان والجلابة المغربية وعروض أزياء عربية من مصر والمغرب والجزائر وسلطنة عمان بحضور السلطات والمحافظ والشخصيات المهمة بالمملكة المغربية، فيما ويتخلل اليوم الرابع الحفل الختامي بمسرح محمد السادس.