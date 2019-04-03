انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الأناقة والإبداع في ١١ أبريل الجاري بالمغرب

بمشاركة مصرية مغربية أعلن الإعلامي أحمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات العربية، عن انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الأناقة والإبداع بالتعاون مع جمعية الوان الشرق للثقافة والتنمية برئاسة السيدة فتيحة بدلي رئيس المهرجان، وذلك بالمملكة المغربية بمدينة وجدهفي الفترة من 11 إلى 14 أبريل الجاري.
وصرح عليوة بأنها المشاركة الأولى التي يقوم بها بالمملكة المغربية، وصرح بأنه سوف يتخلل المهرجان عدة فعاليات على مدار 4 أيام،
ويتخلل اليوم الثاني والثالث عروض أزياء القفطان والجلابة المغربية وعروض أزياء عربية من مصر والمغرب والجزائر وسلطنة عمان بحضور السلطات والمحافظ والشخصيات المهمة بالمملكة المغربية، فيما ويتخلل اليوم الرابع الحفل الختامي بمسرح محمد السادس.
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