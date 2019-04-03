شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صبرى فواز يتوجه لافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على "حنطور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الفنان صبرى فواز فى الإسكندرية لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذى تقام فعالياته فى الفترة 3 وحتى 8 من شهر إبريل الجارى بحضور عدد من صناع الأفلام من مصر والوطن العربى، وتوجه فواز إلى سينما فريال بمنطقة محطة الرمل على عربة حنطور.

يقدم المهرجان ضمن برنامجه أكثر من 30 فيلما فى المسابقات المختلفة تعرض جميعها لأول مرة فى مصر، فضلا عن عدد كبير من العروض العالمية الأولى، والعروض العربية والأفريقية الأولى.

المهرجان يتضمن 3 مسابقات فى برنامجه منها؛ المسابقة الروائية، وتعرض 16 فيلمًا منها 2 من مصر، فيلم "ارتباك" فى أول عرض عالمى له، وفيلم "خطوة بخطوة" الذى سبق عرضه فى مهرجانات Berlin Flash Film Festival وAustrian Independent Film Festival، ويعرض المخرج كريستوف صابر فيلمه "تدنيس" والذى سبق عرضه فى العديد من المهرجانات بأوروبا.

ويشارك من الجزائر فيلم "هذى هى" من إخراج يوسف محساس فى عرض عالمى أول، ويشارك المخرج يوسف الصالحى بفيلمه "آخر صورة عائلية" من فلسطين فى عرض مصرى وإفريقى أول، كما أن السينما العراقية حاضرة من خلال فيلمين هما "الأنفاس الأخيرة"، و"زهرا" والذى يعرض للمرة الأولى عالميا، وتشارك تونس بفيلمين أيضا وهما "المنحوس"، و"إسترا" والذى سبق عرضه فى مهرجانى دبى السينمائى وأيام قرطاج السينمائية.

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والمغرب تشارك بفيلمين، الأول للمخرج حسن بنجلون وهو "قلق"، كما يشارك فيلم "180 درجة" والذى تم منحه الجائزة الثالثة بالمهرجان الدولى للطالب بالدار البيضاء، بجانب فيلم "الخامس من تموز" من لبنان، وفيلم "موعد صلاة" من البحرين، و"يوم من 365 يوم" "واليقظة" من سوريا، كما تحضر السينما السعودية بفيلم "شعر قصه عشب" فى عرض عربى وإفريقى أول.

وبالنسبة لمسابقة الأفلام التسجيلية، فتضم 10 أفلام: "أصداء" لنيكولا خورى من لبنان، "إنجيل" لمراد خلو من المغرب، "صوفيزم" ليونس بن حجرية من تونس، "الناجون من ساحة الفردوس" لعادل خالد من العراق، "فى جسمى حكاية" من الجزائر، "قصر يأبى النسيان" ليوسف غازى الحسنى من اليمن، "كراكيب" لأحمد نادر من مصر، "تشرد" لأحمد البظ من فلسطين، "نضار" لرند بيروتى من الأردن، "الريس سامح" لمجدى محمود من مصر، وهى أفلام عرض أول فى مصر.

أما أفلام الطلبة، فيشارك بها 8 أفلام، وهى: "جنوبية" لسارة عماد، "الجدار" لكمال خالد، "وصال" لعز الدين الفقى، "رحلة العودة الطولية" عمل مشترك، "الجوهرة" لسلمى أسامة، "لم أكن وحيدًا" للسيد عبد النبى، "آرجوس" لعبد الرحمن صلاح، "باب الحياة" لأبو هاشم حمدى.

وسينظم المهرجان عددا من الورش والفعاليات، منها ورشة أساسيات السيناريو السينمائى للدكتور نادر الرفاعى مدرس النقد السينمائى بأكاديمية الفنون، فى الفترة من 4 إلى 7 أبريل، وورشة نقد جماليات الفيلم التسجيلى مع الدكتور ناجى فوزى أستاذ النقد السينمائى بالمعهد العالى للنقد الفنى، فى الفترة من 4 إلى 6 أبريل، كما يُكرم ضمن الدورة المخرج السكندرى باسم التركى، والفنان القدير أحمد كمال.