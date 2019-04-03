شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محمد عدوية يحيى حفلا فى الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحيى غدا النجم محمد عدوية حفلا غنائيا فى منطقة الشروق، حيث يقدم من خلالها عدد من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، وعدد من أغانيه القديمة ومنها "الطيب أحسن" وغيرها.

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محمد عدوية إنتهى مؤخرا من تصوير كليبين من ضمنها هيد ألبومه الأخير "سكوت خلاص" وأغنية "حبيبى فين ماتكون"، إحداهما فى مصر والأخرى فى إسبانيا، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية ويقدمهما عدوية بشكل مختلف عليه تماما ويفاجئ بهما جمهوره .

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر وغيرهم .