محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر
أكدت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، أنها انتهت اليوم الأربعاء، من تصوير أغنيتها الجديدة "اتعذبت كفاية" بطريقة الفيديو كليب، بعد رحلة تصوير استمرت أسبوعًا بمواقع تصويرمختلقة بتركيا.
وقالت باسكال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الشركة المنتجة لأغانيها، حددت طرح الكليب بداية الشهر المقبل.
وطرحت "مشعلاني" أغنية "اتعذبت كفاية" باللهجة المصرية مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".
أغنية "اتعذبت كفاية" كلمات وألحان الشاعر محمد رفاعي، وتوزيع الموسيقارعادل عايش، والكليب من إخراج اللبناني زياد خوري.
كانت هذه تفاصيل خبر باسكال مشعلاني لـ"الخليج 365": طرح كليب "اتعذبت كفاية" الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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