خاص- جوزيف عطية ينفصل عن حبيبته بـ “لحظة”

Apr 03, 2019
يوم الاول من نيسان، نشر النجم اللبناني جوزيف عطية، على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، مروّجا لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم “لحظة”، فشوّق متابعيه الذين راحوا ينتظرون “لحظة” الافراج عن الاغنية والفيديو كليب التابع لها.
ورغم ان الاول من نيسان يُعتبر “يوم الكذب العالمي”، الا ان ما نشره جوزيف لم يكن كذبة انما حقيقة، تُرجمت اليوم بإفراجه عن اغنيته الجديدة “لحظة” من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع Suat Aydogan، ميكساج وماسترينج رالف سليمان، والتي صوّرها على طريقة الفيديو كليب، حمل توقيع المخرج رامي لطوف.
الفيديو كليب، جسّد قصة حبيبين، افترقا بعد ان امضيا اجمل اللحظات سويًا وجمعتهما احلى الذكريات، الا انه كما بدا واضحا ان تصرفات احدهما تتغيّر تجاه الآخر، لتشوب العلاقة الجميلة بعض المشاكل تؤدي لاحقا الى انفصال الحبيبين.
يجسّد جوزيف في الفيديو كليب شخصية عازف بيانو في احدى المطاعم، يلتقي بالفتاة التي كانت حبيبته، ليبدأ عندها باسترجاع الذكريات الجميلة واللحظات الممتعة التي امضياها سويًا.
اغنية “لحظة” كغيرها من اغنيات جوزيف استطاعت ان تحقق نجاحا بعد ساعات من اطلاقها، اذ حصد الفيديو كليب اكثر من 30 الف متابعة منذ اطلاقه على موقع يوتيوب وحتى “لحظة” كتابة هذا الخبر، وهذا الامر ليس مستغربًا خصوصا ان جوزيف عودنا على ان يبهرنا في كل اعماله المميزة التي يقدمها للجمهور.
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