الأمير هاري وزوجته يحطمان الرقم القياسي على انستغرام

Apr 03, 2019
أنشأ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، حسابهما الرسمي على إنستغرام يوم الثلاثاء باسم “ساسكس رويال”.
وكان الزوجان ينشران صورهما في الماضي عبر حساب يديره قصر كينزنجتون ويضم صورًا عن أنشطة أخيه الأكبر الأمير وليام وعائلته.
وتمكن دوق ودوقة ساسكس من تحطيم الرقم القياسي العالمي الأسرع في كسب مليون متابع على إنستغرام، حيث حقق الحساب مليون متابع في الساعة التاسعة مساء، أي بعد ست ساعات فقط من إنشائه.
وبحسب كتاب غينيس فإن أسرع حساب حالي في تحقيق مليون متابع على إنستغرام، كان لنجم “الكي بوب” كانغ دانييل، في 2 يناير 2019، في 11 ساعة و36 دقيقة.
وأُعلن الشهر الماضي انتقال سكن الزوجين من لندن إلى فروجمور كوتيدج في وندسور غربي العاصمة.
وينتظر هاري وميغان قدوم أول مولود لهما هذا الربيع.
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