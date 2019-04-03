محمد رمضان يردُّ لأول مرة على مُنتقديه: الغناء حقق طموحي المجنون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنانُ المصري محمد رمضان عن أسباب اختيار أغاني الكليبات، وطريقته في التقديم، وذلك بعد تنظيم أول حفل الأيام الماضية بالقاهرة، والذي أحدث حالة جدل بسبب ظهوره عاريًا.
وعبر "إنستغرام"، نشر رمضان مقطع فيديو له أثناء استضافته في إحدى الفعاليات، ليتحدّث قائلاً: "أنا كان طموحي مجنون، وهو أن أكون الممثل الذي يمتلك شعبية المطرب، ولكن الوعي قبل السعي".
واستكمل الفنانُ المصري حديثه "أنا لم ألجأ للغناء من أجل الغناء وفقط، ولكن كان اختيار الأغاني بما يتلاءم مع طبيعة صوتي وشخصيتي، والحمد لله لاقت قبولاً لدى الجمهور"، ليسأل الحضور" حد شاف أغنية مافيا؟"، ليُصفّق الحضور مُعربين عن سعادتهم بها.
ويعدُّ ذلك الفيديو بمثابة أول ردّ من رمضان على حالة الجدل والهجوم عليه مؤخرًا عبر بلاغات قُدّمت للنائب العام، وإنذار لنقابة الموسيقيين، حيث تعرّض رمضان لهجوم عنيف بسبب ظهوره عاريًا في حفله الغنائي الأول بمنطقة التجمع بالقاهرة.
وأدّى رمضان بعض أغانيه من الكليبات التي يُطلقها بين الحين والآخر ودائمًا ما تُثير الجدل، من بينها "مافيا" و"نمبر وان"، و"فيروس"، وغيرها من الكليبات.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يردُّ لأول مرة على مُنتقديه: الغناء حقق طموحي المجنون! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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