تكريم أبطال "أغسطينوس ابن دموعها" بحضور البابا تواضروس.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصل أبطالُ فيلم "أغسطينوس ابن دموعها"، على تكريم خاص أمس الثلاثاء، في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

"أغسطينوس ابن دموعها"، فيلمٌ يتناولُ حياة القديس أغسطينوس أسقف هيبو التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويُزيح الستار عن هوية أغسطينوس الشمال أفريقية ويكشفُ أيضًا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

الفيلم للمخرج سمير سيف، وبطولة عائشة بن أحمد، وأحمد أمين بن سعد، وعماد بن سمي، وبهية الراشدي، ونجلاء بن عبد الله، وعلي بن نور، سيناريو وحوار سامح سامي، وموسيقى سليم داده، وديكور توفيق الباهي، وأشرف على الإنتاج مستشار تنفيذي المصري يوسف منصور.

وحضر التكريم، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث شهد لحظة تكريم بطلة الفيلم، التونسية عائشة بن أحمد، والمخرج سمير سيف والمايسترو ناير ناجي، وباقي طاقم العمل.

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وتواجد في الحفل، كلٌّ من الفنانين منير مكرم، مراد مكرم، علا رامي، مي نور الشريف، عمر الشريف، وسامح حسين.

كما شهد حضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة، وعدد من الفنانين والكتّاب والإعلاميين والشخصيات العامة.

ومن جانبها، نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، مجموعة صور من حفل تكريمها، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، وعلّقت: "كل الشكر والامتنان للكاتدرائية الكبرى بالقاهرة وكل الاعتزاز بتكريمي من طرف قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عرض فيلم القديس أوغسطينوس ابن دموعها للمخرج سمير سيف".

فيلم "أغسطينوس ابن دموعها" حصل على جائزة أفضل إنجاز فني في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ33، كما حصل أيضًا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر.