كارول سماحة مع عبدالحليم حافظ بالقاهرة.. وتنتهي من تصوير فيلم لبناني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانةُ اللبنانيةُ كارول سماحة تفاصيلَ تقديمها "دويتو" غنائي مع العندليب الراحل عبد الحليم حافظ في القاهرة، والذي يحمل اسم "الحلم".

وأوضحت النجمة اللبنانية في لقاء تلفزيوني أنها ستُقدّم حفلًا غنائيًا بجوار العندليب بتقنية "الهولوجرام" الذي يتم استخدامها لأول مرة بحفل بالقاهرة في التاسع عشر من أبريل الجاري، لافتةً إلى أنها ستُقدّم معه مجموعةً من أشهر وأجمل أغانيه.

ونفت كارول سماحة ما تردّد حول انفصالها عن زوجها بعد تقديمها أغنية "مُطلّقة"، مؤكدةً أنها تعيش حياة سعيدة للغاية وفي حال انفصالها لا يُمكن أن تقدّم أغنية تحكي عنها، مضيفةً أن هدفها من الأغنية محاربة النظرة الدونية للمرأة المطلقة بالمجتمعات العربية.

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وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير فيلم لبناني يدور في إطار اجتماعي رومانسي باسم "بالصدفة"، مؤكدةً أنه سيرى النور قريبًا خلال 3 أو 4 أشهر.

وأكّدت كارول سماحة كذلك أنها اشتاقت للعودة للتمثيل من جديد منذ تقديمها قصة حياة النجمة الراحلة صباح بمسلسل تلفزيوني، موضحةً أنها تنتظر أن يُعرض عليها الدور المناسب الذي يُلبّي طموحها الفني.

ولفتت المطربة اللبنانية إلى أنها قامتْ بقصِّ شعرها لأنها شعرت بالملل من احتفاظها بنفس طول وشكل الشعر منذ عام 2004، مشيرةً إلى أنه أصبح هناك تشابهٌ في الشكل بين الكثير من النجمات.