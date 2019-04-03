أحمد الفيشاوي ينفي أنباء طلاقه لزوجته بتهنئة رومانسية

ترددت أنباء عن انفصال الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن زوجته السيدة ندى الكامل، وذلك بعد أقل من عام على زواجهما.

الفيشاوي قرر الرد على هذه الانباء بطريقة عملية، حيث نشر صورة لزوجته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وجه تهنئة رومانسية لها، احتفالا بعيد ميلادها.

الفنان المصري قال في تهنئته لزوجته: “إلى حبيبتي التي ستظل زوجة قوية.. كل سنة وأنت طيبة وعيد ميلاد سعيد”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا منشور نسب إلى زوجة الفيشاوي، أعلنت من خلاله أنها بدأت إجراءات الطلاق.

وما زاد من التكهن بصحة هذه الأنباء، قيام الفيشاوي بحذف الكثير من الصور التي جمعته بزوجته، من حسابه على موقع “انستجرام”، بينما استبقى صور قليلة جدا جمعتهما.

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الفنان المصري قرر أن يخرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، حيث أكد، في تصريحات صحفية، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وكلها مجرد شائعات.

يذكر أن أحمد الفيشاوي كان قد كشف عن ارتباطه عاطفيا بـندى في شهر يونيو الماضي، بعد العديد من الأنباء التي تناولت أنه ارتبط بفتاة من خارج الوسط الفني، وأقيم احتفال بسيط بزواجهما في الجونة أثناء إقامة مهرجان الجونة السينمائي في سبتمبر الماضي.

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صورة جديدة لأحمد الفيشاوي وزوجته تُثير الجدل على"إنستغرام"