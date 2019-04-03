الكويتية شمس تستعد لتسجيل أغاني ألبومها الجديد الأسبوع المقبل

القاهرة - إسلام خيري
تستعد المطربة الكويتية شمس للتحضير لألبومها الغنائي الجديد، الذي تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء و الملحنين المصريين ، حيث تعقد خلال الفترة الحالية العديد من جلسات العمل بشكل مكثفة مع مجموعة من الشعراء والملحنين، لأختيار الاغاني.
من المقرر دخول شمس الاستوديو لتسجيل أغاني ألبومها الجديد الأسبوع المقبل، لطرحه خلال فصل الصيف.
يذكر أن شمس أحيت حفل غنائي بمدينة دبي بدولة الإمارات يوم 14 مارس الماضي، وطلت على جمهورها بباقة من أجمل أغانيها، وحققت الحفل نجاحا كبيرا.
ومن جانب أخر كان أخر ألبومات المطربة الكويتية شمس هو "شقيت ثوبي" تم إنتاجه و توزيعه في العام 2017، وكان يحتوي على 15 أغنية تعاونت بهم مع كبار الملحنين و الشعراء.
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