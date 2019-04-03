مشاهير تعرَّضوا للسقوط على المسرح أثناء الغناء أمام الجماهير

يتعرّض المشاهير وبخاصة المطربين للعديد من المواقف المحرجة أثناء وجودهم في الحفلات الجماهيرية، لكن تختلف المواقف المحرجة العادية، مثل نسيان كلمات أغنياتهم التي يفضلها الجمهور، ويذكرهم البعض بها، أو لقطة على سبيل المثال يتشتت فيها المطرب أثناء وجوده أمام الجماهير، وغيرها من المواقف المحرجة التي يمكن أن يتخطاها المطرب أو المطربة سريعًا، ويعود لجو الحفلة مرة أخرى. موقف محرج لملك إسبانيا وزوجته في الأرجنتين لكن هناك العديد من المواقف المحرجة التي لا يستطيع المطربون والمطربات الخروج منها، وتلك مثل السقوط على خشبة المسرح أثناء الغناء، أو الاندماج مع الغناء والجماهير الغفيرة التي تتفاعل بشكل كبير مع ما يقدمه مطربهم أو مطربتهم المفضلة على خشبة المسرح بشكل مباشر، ويمكنكم في هذا التقرير مطالعة لحظات سقط فيها المطربون والمطربات على خشبة المسرح أثناء الغناء. سقوط عبدالله الرويشد تعرّض الفنان الكويتي الشهير عبدالله الرويشد، لموقف غاية في الإحراج لكن تعاطف معه جميع الجماهير التي كانت حاضرة، في دار الأوبرا في العاصمة الكويت، حيث تعثر الرويشد في إحدى السماعات التي كانت موجودة في المسرح، وهو يستدير عقب التفاعل مع جمهوه الحاضر للحفل، ولم يستطع أن يتماسك وسقط من فوق المسرح إلى الأسفل. ونقلت صحف محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم نقل الفنان الرويشد فور سقوطه إلى المستشفى الأميري في الكويت، للاطمئنان على حالته الصحية، بينما قال آخرون إن حالته الآن باتت مستقرة تمامًا. جو رعد يسقط أسفل المسرح تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، موقف غاية في الإحراج والخطورة تعرض له الفنان جو رعد، أثناء إحيائه إحدى الحفلات، ويظهر دخول رعد وهو في غاية الحماس، ويحاول تحية جمهوره بطريقته الخاصة، وعندما كان يرتفع رعد في الهواء وينزل على قدميه في تحية خاصة لجماهيرة، ومحاولة لإبهاب حماسهم، سقط جو في فتحة يبدو أنها لم تكن محكمة الغلق أعلى المسرح، ليهرول ناحيته المسؤولون عن الحفل للحاق به.

اقرأ أيضـــــــــــــَا

- شيرين عبدالوهاب تحيي حفلًا غنائيا ضمن فعاليات "مهرجان ربيع الثقافة"

إليسا تتعثر في فستانها وتعرضت الفنانة اللبنانية إليسا في موقف جديد، لموقف غاية في الإحراج عندما تعثرت في فستانها أثناء اندماجها في الغناء أمام جمهورها، في حفل غفير قدمته في المسرح الثقافي بالقرية العالمية في دبي، وكانت تحاول التنقل من مكان لآخر على خشبة المسرح، لكنها في ما يبدو تعثرت في فستانها. وتناقلت تقارير إخبارية أن إليسا كانت سقطت في مرة سابقة على المسرح أيضًا، مؤكدين أنها كانت تعاني وقتها من ارتفاع في ضفط الدم، مما أدى إلى فقدانها وعيها مرة واحدة، وهي في طريقها لاختتام الحفل الذي كان من القرر أن يستمر لمدة ساعة ونصف الساعة كاملة. مايا دياب وسقوط محرج تعرضت الفنانة مايا دياب لموقف غاية في الإحراج، عندما كانت في طريقها للجلوس على أحد الكراسي خلال تقديمها إحدى أغنياتها في برنامج «هيك هنغني»، في عام 2012، حيث اختل توازنها خلال جلوسها على الكرسي، وسقطت للخلف، مما وضعها في موقف محرج، وهرع إليها كل الموجودين في الاستوديو للحاق بها، بينما اكتفى الباقون بالنظر إليها في صدمة من الموقف. نوال الزغبي تسقط على المسرح تعرّضت المطربة نوال الزعبي لموقف محرج أثناء إحيائها حفل شم النسيم في مدينة شرم الشيخ، في مصر، وذلك عام 2006، وأثناء اندماج نوال في الغناء أمام الجماهير الكبيرة في مكان إحياء الحفل، فوجئ الحاضرون بسقوط مفاجئ بعدما اختل توازنها ربما يكون من الفستان الذي كانت ترتديه، أو أنها تعرضت لدوخة مفاجأة أفقدتها توازنها. شيرين عبدالوهاب تسقط تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، إلى موقف محرج، عندما كانت في طريقها للعودة إلى كرسيها، في أولى حلقات العروض المباشرة من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس" في عام 2012، إذ اختل توازنها فتعرض لموقف محرج بعد سقوطها. هيفاء وهبي تسقط في ستار أكاديمي تعرّضت الفنانة اللبنانية لموقف غاية في الإحراج، عندما سقطت على خشبة المسرح، أثناء تأديتها إحدى أغانيها في برنامج المسابقات الغنائية المعروف بـ"ستار أكاديمي"، في العام 2008، أثناء أندماجها في تأدية إحدى أغانيها الشهيرة.

Advertisements

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا بالقرية العالمية في دبي

- والد حسام حبيب يخرج عن صمته ويتحدث عن حمل شيرين