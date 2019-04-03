محمد رجاء يُؤكد أنّ "قيد عائلي" استطاع جذب الجمهور

ردود أفعال إيجابية جدًا حققتها الحلقات الأولى من مسلسل "قيد عائلي" الذي بدأ عرضه مؤخرًا عبر شاشة فضائية dmc المصرية حتى الآن رغم بداية عرض أولى حلقاته يوم مباراة الأهلي والزمالك، لكنه استطاع جذب الجمهور لمشاهدته.

وقد علق مؤلفه محمد رجاء على هذا النجاح الكبير من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا: "أفضل كتابة الدراما التي تحبها أمي" مشيرًا إلى الدراما الاجتماعية العائلية التي يحبها الشعب المصري وتفضلها ربات البيوت .

وقد كتب رجاء من قبل مسلسلات الطوفان وبالحجم العائلي مع النجم يحيى الفخراني وفوق مستوى الشبهات والحساب يجمع مع النجمة يسرا.

قيد عائلي سيناريو وحوار محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية يبلغ عددهم ٢٥ نجمًا ونجمة، وإنتاج شركة فنون مصر.

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