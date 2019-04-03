أمينة خليل تتألق بالأبيض والأسود في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة أمينة خليل لجلسة تصوير جديدة بتوقيع المصورة يسرا فوزي لصالح مجلة حورس التي يتم إصدارها على خطوط مصر للطيران. وظهرت أمينة خليل خلال جلسة التصوير بإطلالة بسيطة في أجواء تصوير كلاسيكية بالابيض والاسود في ستوديو point66 studios وبأنامل خبيرة المكياج سها خوري. يذكر أن أمينة خليل تقدم في رمضان المقبل مسلسل "قابيل" و يشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، علي الطيب، نهى عابدين ،خالد كمال وكوكبة من الفنانين، تأليف مصطفى ، إخراج كريم الشناوي. قد يهمك أيضا:أمينة خليل تُؤكّد أنّها واجهت صعوبات كثيرة أثناء تصوير "122" أمينة خليل تتمنَّى تقديم أعمال مُتنوِّعة في 2019

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