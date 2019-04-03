شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه بعد غدا في امريكا.. تريلر جديد لفيلم المغامرة High Life والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم المغامرة والدراما High Life، عن تريلر جديد للعمل ومن المقرر طرحه في دور العرض الأمريكية بعد غدا الجمعة . فيلم " High Life " من تأليف و اخراج كلار دينيس ، وشارك روبيرت باتينسون بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم هوليود من أبرزهم جوليات بينوش واندريه بينجامين وميا جوث و جلوريا أوبيانيو . Advertisements تدور احداث فيلم " High Life " حول مكافحة أب وابنته للبقاء صامدين في الفضاء السحيق حيث يعيشان في عزلة، ومحاولاتهم للنجاة هم ومجموعة أخرى من الأشخاص.

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