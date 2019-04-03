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شكرا لقرائتكم خبر عن مليار دولار حصيلة إيرادات فيلم Captain Marvel فى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى Captain Marvel، مليار دولار حصيلة إيرادات فى دور العرض، فى أقل من شهر منذ طرحه فى 8 مارس الماضى، ونجح الفيلم فى التربع على المراكز الأولى من البوكس أوفيس.
Captain Marvel من بطولة بري لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولي بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلي مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروي توماس
لقطة من الفيلم
وتدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال في الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض في منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.
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