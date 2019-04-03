شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ليث أبو جودة يطرح أغنية "ما تروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان الفلسطيني "ليث أبو جودة" فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "ما تروح"، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي باللهجة اللبنانية وظهر فيه بلوك كاجول مختلف عن إطلالاته المعتادة، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع أحمد حسام، و إخراج "وسيم الزين". جدير بالذكر أن آخر اعمال "ليث" فيديو كليب أغنية "100 لون"، كلمات "مهدي عزالدين"، ألحان "ليث أبو جودة"، توزيع "إلهامي دهيمة"، هندسة صوتية "ماهر صلاح"، تصوير "مينو"، إخراج "محمود صلاح". Advertisements

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