شكرا لقرائتكم خبر عن "المطلقة والعندليب".. كارول سماحة تستحضر روح "حليم" بالهولوجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة بحفل غنائي كبير في مصر تعتمد فيه على تقنية الهولوجرام، وذلك على مسرح المنارة، في تمام الثامنة مساء الجمعة 19 أبريل. كارول التى تحصد حاليًا أصداء النجاح الجماهيري الذي طال آخر أغانيها المصورة "المطلقة" والتى تطرقت خلالها للمرة الأولى لموضوع "المرأة المطلقة" ونظرة المجتمع العربي لها، تسعى خلال حفلها المنتظرفى القاهرة لتقديم "طفرة جديدة" فى عالم الترفيه والحفلات الغنائية باعتمادها على تقنية "الهولوجرام" أو تقنية الصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد لتعيد بها إحياء روح العندليب عبد الحليم حافظ، لتخطف معه جمهورها المصري فى رحلة إلى ملكوت أغاني الزمن الجميل على طريقتها الخاصة.



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