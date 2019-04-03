شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مشاركة نجوم الفن والثقافة والإعلام فى عمل من إخراج أحمد مراد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة، خاض الكاتب والسيناريت أحمد مراد، تجربة الإخراج الفنى، وذلك فى كليب بعنوان "صاحب" من غناء فريق مسار إجبارى، ويأتى هذا الكليب دعما لمبادرة iRead، وهى مبادرة لا تهدف للربح، أطلقتها شيرين راشد، زوجة الكاتب أحمد مراد، منذ سنوات بهدف التشجيع على القراءة.



أحمد مراد يتوسط آسر ياسين ومحمد ممدوح وفريق عمل كليب صاحب

وأغنية "صاحب" من كلمات الشاعرة هبة عبد المجيد، وألحان وغناء الفنان هانى الدقاق، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وتهدف مبادرة iRead إلى التشجيع على القراءة تحت وحث القراء على حجز مكان فى المستقبل الذى يعتمد على العلم فى المقام الأول، وسط تغول وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعى على الأجيال القادمة.



ابنتى أحمد مراد فى كليب صاحب

نجوم الفن والإعلام والثقافة فى كليب صاحب

وشارك فى مبادرة iRead عدد كبير من رموز الثقافة والفن فى المجتمع المصرى مثل، الكاتب والإعلامى إبراهيم عيسى، والإعلامية منى الشاذلى، والمخرج مروان حامد، والعارضة تارا عماد، والممثل محمود الليثى، والفنان هشام منصور والفنان عباس أبو الحسن، والفنان أحمد أمين، والكاتب الكبير الدكتور يوسف زيدان، والفنانة هند صبرى، والإعلامى مروان يونس، والمخرج عمرو سلامة.



محمد ممدوح وآسر ياسين وأحمد مراد

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وفى كليب "صاحب" يظهر الفنان آسر ياسين، والفنان محمد ممدوح، كضيوف شرف، بجوار الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، صاحب سلسلة "رجل المستحيل" و"ملف المستقبل"، كما يشارك الكاتب محمد صادق صاحب رواية "هيبتا" والكاتبة ميرنا الهلباوى. كما شارك فى مجموعة عمل كليب "صاحب" مدير التصوير عُمر أبو دومة، ومساعد المخرج آدم عبد الغفار.



نبيل فاروق

رسالة كليب صاحب

وحرص الروائى والسيناريست أحمد مراد على إبراز عدة رسائل فى كليب "صاحب"، أولها أن يقدم عملاً مختلفا يبزر أهمية وقيمة عادة القراءة وأثرها على الإنسان، خاصة وأن تأثير منصات التواصل الاجتماعى جعلت قدرتنا على الاستيعاب والصبر على القراء أقل بكثير من 10 سنوات مضت، وفى الوقت الذى تسيطر فيه التكنولوجيا، مثل Iphone وIpad هناك أيضًا iRead، ومن هنا تأتى المبادرة التى لا تفصل بين واقع اليوم والمستقبل، بل تتخذ منه انطلاقة ومنصة جديدة لجعل القراءة عادة اليومية لمدة 20 دقيقة.



أحمد مراد

ويأتى كليب "صاحب" بمثابة رسالة تبين كيف أن العلم هو سلاح المستقبل للسيطرة، بدلاً من الحروب، ويُظهر أيضاً لجمهور الفن الجانب الآخر من حياة الفنانين والمشاهير الذى يؤكد مدى حرصهم الشديد على تشكيل وعيهم وفكرهم.



شيرين راشد

ومن ضمن الرسائل التى كان يهدف إليها الكليب هو كيف أن عادة القراءة لا تقتصر على فئة اجتماعية أو عمرية محددة ولهذا يظهر ضمن سياق أحداثه ابنتيه "فاطمة" و"رقية".