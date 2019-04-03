في مؤتمر صحفي.. "الإسماعيلية السينمائي" يكشف تفاصيل دورته الـ21 الأحد المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي: أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة عن إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الـ21 من المهرجان الأحد المقبل. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في الرابعة عصرًا بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور عصام زكريا رئيس المهرجان. يذكر أن مهرجان الاسماعيلية ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، و تقام دورته الـ ٢١ في الفترة من ١٠ إلى ١٦ أبريل المقبل.

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