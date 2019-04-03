صورة| دينا الشربيني توجه رسالة لوالدها في عيد ميلاده: " أنت حبي الأول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

هنأت الفنانة دينا الشربيني والدها بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة له، عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت الشربيني على الصورة قائلة: "بالنسبة للعالم فأنت والدي، وبالنسبة لي أنت العالم، شكرا لك على ثقتك فيا، ودعمي في حلمي".

وأضافت ساخرة: "شكرا لك على كل الأوقات التي قلت فيها نعم، بينما قالت أمي لا، إنت والدي، والأب هو الحب الأول للبنت".

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واختتمت رسالتها الطويلة: "شكرا لعدم التخلي عني، عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن دينا الشربيني تصور حاليا دورها في مسلسل "زي الشمس"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو تأليف مريم نعوم مقتبس من مسلسل إيطالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.