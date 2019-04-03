محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
أعلن الروائي والسيناريست أحمد مراد عن خوضه تجربة الإخراج لأول مرة من خلال كليب "صاحِب" لفريق مسار إجباري.
ونشر أحمد مراد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور من كواليس العمل، وعلق عليها: "أحمد مراد يخوض تجربة الإخراج الأولى لكليب "صاحِب" لفريق مسار إجباري بمشاركة رموز الثقافة والفن،منهم اَسر ياسين، ومحمد ممدوح "تايسون"، والكاتب نبيل فاروق.
الأغنية من كلمات: هبة عبد المجيد، وألحان وغناء: هاني الدقاق.. قريبًا".
يُذكر أن المؤلف أحمد مراد يقدم حاليا برنامج "ليل داخلي" على إذاعة إنيرجي FM، كما يصور له الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" مع المخرج مروان حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بمشاركة اَسر ياسين و"تايسون".. المؤلف أحمد مراد يخوض أولى تجاربه الإخراجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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